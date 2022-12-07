CNN: две фирмы Трампа признали виновными по делу о налоговом мошенничестве
CNN: суд присяжных Манхэттена признал виновными две фирмы Трампа по делу о налоговом мошенничестве
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Суд присяжных Манхэттена признал две принадлежащие экс-президенту США Дональду Трампу компании виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации, передает во вторник телеканал CNN.
Согласно его данным, суд решил, что Trump Corp. и Trump Payroll Corp. были замешаны в продолжавшейся 15 лет схеме обмана налоговых органов США. Обе компании были признаны виновными по всем предъявленным им обвинениям.
Сам хозяин этих фирм и бывший глава государства, а также его родственники не проходят по данному делу, и им не было предъявлено никаких обвинений, уточняет телеканал.
https://1prime.ru/nalogy/20221207/839076655.html
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