МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Депутаты "Справедливой России – За правду" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым подготовили законопроект, которым предлагается освободить микропредприятия от уплаты налогов, в том числе от налога на прибыль организации, копия документа есть у РИА Новости. Севморпуть принесет России 13 триллионов рублей налогов до 2035 года

Законопроект будет направлен в правительство России в четверг. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс.

"Субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к микропредприятиям в соответствии с федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", применяющие системы налогообложения, предусмотренные главами 26.1-26.5 настоящего кодекса, освобождаются от уплаты налогов, предусмотренных вышеуказанными главами, а также от уплаты налога на имущество организаций, земельного налога и налога на прибыль организаций в период с 1 января 2023 года до 31 декабря 2025 года (включительно)", — говорится в проекте.

В указанных главах Налогового кодекса речь идет о едином сельскохозяйственном налоге, упрощенной системе налогообложения, системе налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции, патентной системе налогообложения.

Как отметил Миронов, микропредприятия играют важную роль в экономике, но при этом крайне уязвимы к сокращению потребительского спроса.

"Такие предприятия играют важнейшую роль в процессе оживления экономики. Но вместе с тем, они в наибольшей степени уязвимы к сокращению потребительского спроса. Поэтому назрела серьезная необходимость их поддержать", — сказал он РИА Новости.

Как отмечается в пояснительной записке, в соответствии с федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к микропредприятиям относятся малые предприятия с предельным значением среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год до 15 человек.