МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российские налогоплательщики с 2023 года благодаря введению новой системы расчетов с бюджетом смогут легко возвращать или переводить другому плательщику переплату по любым налогам независимо от ее срока, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС). Эсеры призвали освободить микропредприятия от уплаты налогов

На официальном сайте ФНС в четверг заработала промостраница, которая помогает разобраться в нюансах перехода на единый налоговый счет (ЕНС) — систему расчетов налогоплательщиков с бюджетом, которая заработает с 1 января 2023 года.

ЕНС позволяет сформировать общее сальдо по всем налогам, исключив таким образом ситуацию, когда у налогоплательщика одновременно присутствует переплата по одному налогу и недоимка – по другому.

"Если на едином налоговом счете образовалась переплата, налогоплательщик может ее вернуть или перевести другому плательщику. Причем независимо от срока давности этой переплаты", – объясняет ФНС. Сейчас действует ограничительный трехлетний период на возврат таких средств.

"Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо", – уточняет ФНС.

Новая система исключит ошибки в перечислении платежей: для уплаты налогов потребуется только ИНН налогоплательщика и сумма. Для налогоплательщика будет формироваться единая платежка, а распределять средства по получателям налоговики будут сами.

Отдельно от ЕНП придется платить только НДФЛ с выплат иностранцам с патентом, пошлины, по которым суд не выдал исполнительный документ, и утилизационный сбор. Также "по-старому" можно будет заплатить НПД, сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биоресурсов.