ФНС: переплату по налогам будут возвращать независимо от ее срока с 2023 года
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российские налогоплательщики с 2023 года благодаря введению новой системы расчетов с бюджетом смогут легко возвращать или переводить другому плательщику переплату по любым налогам независимо от ее срока, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).
На официальном сайте ФНС в четверг заработала промостраница, которая помогает разобраться в нюансах перехода на единый налоговый счет (ЕНС) — систему расчетов налогоплательщиков с бюджетом, которая заработает с 1 января 2023 года.
ЕНС позволяет сформировать общее сальдо по всем налогам, исключив таким образом ситуацию, когда у налогоплательщика одновременно присутствует переплата по одному налогу и недоимка – по другому.
"Если на едином налоговом счете образовалась переплата, налогоплательщик может ее вернуть или перевести другому плательщику. Причем независимо от срока давности этой переплаты", – объясняет ФНС. Сейчас действует ограничительный трехлетний период на возврат таких средств.
"Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо", – уточняет ФНС.
Новая система исключит ошибки в перечислении платежей: для уплаты налогов потребуется только ИНН налогоплательщика и сумма. Для налогоплательщика будет формироваться единая платежка, а распределять средства по получателям налоговики будут сами.
Отдельно от ЕНП придется платить только НДФЛ с выплат иностранцам с патентом, пошлины, по которым суд не выдал исполнительный документ, и утилизационный сбор. Также "по-старому" можно будет заплатить НПД, сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биоресурсов.
https://1prime.ru/nalogy/20221208/839097813.html