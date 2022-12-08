МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией: новый "черный список" заметно сокращен по сравнению с действующей редакций, однако в него включены Канада и Каймановы острова. ФНС исключила Швейцарию из списка стран с автоматическим обменом данными

Кроме того, в списке стало больше отдельных административных единиц Великобритании — добавлены острова Мэн и Гернси. Приказ ФНС официально опубликован и вступит в силу с 1 января 2023 года.

Перечень государств, не обеспечивающих обмен налоговой информацией, применяется, в частности, для налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК). Например, согласно Налоговому кодексу РФ, прибыль КИК в ряде случаев освобождается от налогообложения, если ее постоянным местонахождением является государство или территория, с которыми у России есть договор по вопросам налогообложения, но только при условии, что они не входят в "черный список" ФНС.

Согласно опубликованному приказу, всего в новый список вошли 89 государств и 16 территорий. В частности, из "черного списка" стран исключили Андорру, Барбадос, Бахрейн, Колумбию, Коста-Рику, Нигерию, Пакистан, Сент-Люсию, Уругвай и Эквадор. А из списка территорий исключены Гибралтар, Специальный административный регион Китая Макао и Фарерские острова.

ФНС России ежегодно пересматривает перечень государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией, с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами. В действующей редакции "черного списка" — 98 государств и 18 территорий.