МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В следующем 2023 году российские налогоплательщики, плательщики сборов и налоговые агенты должны будут применять единый налоговый счет (ЕНС). Это будет необходимо делать при оплате налоговых, авансовых платежей по налогам, а также сборов, пеней, штрафов и процентов. Об этом напомнила Федеральная налоговая служба (ФНС). "Во что мы ввязались?" Немцы перестали верить в ЕС из-за Украины

Через единый налоговый счет деньги будут перечисляться в форме единого налогового платежа.

Помимо этого вводится единый срок представления налоговых деклараций и уплаты ряда налогов.

Например, со следующего года в Налоговую будет необходимо предоставлять все декларации не позднее 25 числа месяца. Оплачивать такие налоги, как на прибыль, на добавочную стоимость, НДПИ, транспортный и имущественный налоги, а также УСН и страховые взносы — в срок строго до 28 числа каждого месяца.