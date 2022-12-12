МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект об освобождении от НДФЛ доходов, полученных в связи с прощением банками в 2022-2023 годах долгов заемщиков по ипотеке. На рассмотрение Думы он может быть вынесен 15 декабря. Эксперты назвали категории россиян, которые стали чаще брать ипотеку

Документ освобождает от НДФЛ доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) и материальной выгоды, полученные при полном или частичном прекращении в 2022-2023 годах обязательств заемщика по нему. Это касается кредитов (займов), выданных кредитной организацией, находящейся на территории РФ, налогоплательщику, не являющемуся взаимозависимым с ней лицом.

Таким образом, если кредитор в 2022-2023 годах полностью или частично простит заемщику долги по ипотечным кредитам, гражданин не должен будет платить НДФЛ с этой суммы. Это изменение вносится для снижения долговой нагрузки граждан в текущей экономической и геополитической ситуации.

Снижение кредитором размера денежных обязательств заемщика, как правило, является вынужденной мерой и направлено на оказание необходимой помощи заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию. При этом необходимость уплаты НДФЛ, возникающая в случае прощения кредитором части задолженности, влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на гражданина.

Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по этому налогу является квартал.