МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект, освобождающий аффинажные заводы и Гознак от НДС при реализации физлицам слитков драгоценных металлов. Госдума освободила от НДС разработчиков программ двойного назначения

Документ направлен на развитие розничного рынка инвестиционных драгоценных металлов (слитков аффинированного золота, серебра, платины, палладия и иных драгоценных металлов, приобретаемых и реализуемых физическими лицами в инвестиционных целях). На рассмотрение Госдумы он может быть вынесен 15 декабря.

Законопроект освобождает от НДС операции аффинажных организаций по реализации слитков драгоценных металлов физическим лицам. Аналогичная льгота предоставляется и организации, изготавливающей банкноты и монеты Банка России, то есть Гознаку. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс.

В последние годы потенциальный спрос физических лиц только на инвестиционное золото оценивался в объеме до 50 тонн в год, пояснял ранее автор законодательной инициативы, член бюджетного комитета Владислав Резник. А в текущих условиях беспрецедентных внешних санкций, отказа недружественных государств от исполнения своих обязательств перед РФ в долларах и евро, роста инфляционных ожиданий и рисков долгового кризиса в глобальной экономике спрос на инвестиционные драгоценные металлы со стороны частного сектора существенно вырос, считает он.