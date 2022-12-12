В ГД готов ко второму чтению проект об освобождении аффинажных заводов и Гознака от НДС
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект, освобождающий аффинажные заводы и Гознак от НДС при реализации физлицам слитков драгоценных металлов.
Документ направлен на развитие розничного рынка инвестиционных драгоценных металлов (слитков аффинированного золота, серебра, платины, палладия и иных драгоценных металлов, приобретаемых и реализуемых физическими лицами в инвестиционных целях). На рассмотрение Госдумы он может быть вынесен 15 декабря.
Законопроект освобождает от НДС операции аффинажных организаций по реализации слитков драгоценных металлов физическим лицам. Аналогичная льгота предоставляется и организации, изготавливающей банкноты и монеты Банка России, то есть Гознаку. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс.
В последние годы потенциальный спрос физических лиц только на инвестиционное золото оценивался в объеме до 50 тонн в год, пояснял ранее автор законодательной инициативы, член бюджетного комитета Владислав Резник. А в текущих условиях беспрецедентных внешних санкций, отказа недружественных государств от исполнения своих обязательств перед РФ в долларах и евро, роста инфляционных ожиданий и рисков долгового кризиса в глобальной экономике спрос на инвестиционные драгоценные металлы со стороны частного сектора существенно вырос, считает он.
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