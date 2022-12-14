Госдума одобрила законопроект о налогообложении в новых регионах
ГД приняла в первом чтении законопроект об особенностях налогообложения в новых регионах
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении проект закона об особенностях налогообложения в четырех новых регионах РФ.
Согласно документу, кабмин в 2023 году получит право издавать нормативные правовые акты, устанавливающие особенности применения российского налогового законодательства в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Это касается в том числе постановки на учет в налоговой граждан и организаций, перехода на специальные налоговые режимы, учета расходов.
Кроме того, правительство сможет устанавливать основания и условия, при которых гражданам из этих регионов не придется нести ответственность в случае нарушений в налоговой сфере.
Проект также предполагает, что с февраля 2025 год компании и ИП начнут применять контрольно-кассовую технику при расчетах. Данный срок может быть отложен не более чем на три года.
Кабмин также будет устанавливать условия для ввода региональных и местных налогов в четырех новых субъектах. Сами регионы смогут в ближайшие годы принять собственные законы, обнуляющие ставки налога по упрощенной или патентной системе для всех или отдельных категорий налогоплательщиков.
https://1prime.ru/nalogy/20221214/839169277.html
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