МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, освобождающий аффинажные заводы и Гознак от НДС при реализации физлицам слитков драгоценных металлов. Золото дешевеет после заседания Федрезерва США

Документ направлен на развитие розничного рынка инвестиционных драгоценных металлов (слитков аффинированного золота, серебра, платины, палладия и иных драгоценных металлов, приобретаемых и реализуемых физическими лицами в инвестиционных целях).

Закон освобождает от НДС операции аффинажных организаций по реализации слитков драгоценных металлов физическим лицам. Аналогичная льгота предоставляется и организации, изготавливающей банкноты и монеты Банка России, то есть Гознаку. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс.

Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по НДС является квартал.

В последние годы потенциальный спрос физлиц только на инвестиционное золото оценивался в объеме до 50 тонн в год, пояснял ранее автор законодательной инициативы, член бюджетного комитета Госдумы Владислав Резник. А в текущих условиях беспрецедентных внешних санкций, отказа недружественных государств от исполнения своих обязательств перед РФ в долларах и евро, роста инфляционных ожиданий и рисков долгового кризиса в глобальной экономике спрос на инвестиционные драгметаллы со стороны частного сектора существенно вырос, отмечал он.