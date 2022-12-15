МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, освобождающий от НДФЛ доходы граждан, полученные в связи с прощением банками в 2022-2023 годах долгов по ипотеке. Госдума отменила НДС при продаже драгоценных металлов физлицам

Документ освобождает от НДФЛ доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) и материальной выгоды, полученные при полном или частичном прекращении в 2022-2023 годах обязательств заемщика по такому кредиту. Это касается кредитов (займов), выданных кредитной организацией, находящейся на территории РФ, налогоплательщику, не являющемуся взаимозависимым с ней лицом.

Таким образом, если кредитор в 2022-2023 годах полностью или частично простит заемщику долги по ипотечным кредитам, гражданин не должен будет платить НДФЛ с этой суммы. Это изменение должно облегчить долговую нагрузку граждан в текущей экономической и геополитической ситуации.

Как отмечали разработчики документа, депутаты Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия – За правду") и Ольга Ануфриева ("Единая Россия"), прощение долгов — это, как правило, вынужденная мера помощи заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию. При этом необходимость уплаты НДФЛ, возникающая в случае прощения кредитором части задолженности, влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на гражданина.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования и применяться в отношении доходов физлиц, полученных начиная с налогового периода 2022 года.