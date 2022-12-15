МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект о предоставлении в 2023-2032 годах налогового вычета по НДПИ при добыче кондиционных руд олова на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), уточнив условия его предоставления. На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 декабря. Госдума в первом чтении одобрила вычет по НДПИ при добыче олова в ДФО

Первоначальная редакция предполагала предоставление такого вычета пользователями недр и взаимозависимым с ними лицам при добыче олова на участках недр в ДФО, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2021 года составляла менее 1%. При этом исключалось предоставление вычета пользователям недр, которые являются резидентом особой экономической или Арктической зоны РФ, участником специнвестконтракта или регионального инвестпроекта, стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Бюджетный комитет в четверг поддержал ряд поправок к законопроекту, которые распространяют данную льготу, не только на новые, но и на уже действующие в ДФО проекты, а также позволяют участвовать в них резидентам Арктической зоны РФ. Поправки касаются "вовлечения и предоставления налогового вычета на те месторождения и на те проекты, которые сегодня уже находятся в работе", пояснила их автор, член бюджетного комитета Галина Данчикова.

Согласно поправкам, вычет по НДПИ будет предоставляться пользователям недр при добыче олова в ДФО на участках недр, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2022 года составляет менее 20%, а взаимозависимым с ними лицам при его добыче на участках со степенью выработанности на эту дату менее 1%. Исходя из этого, таким вычетом сможет воспользоваться не только ПАО "Русолово", входящее в полиметаллический холдинг "Селигдар", но и АО "Янолово", осуществляющее добычу олова в Якутии.

При этом как изначально и предполагалось, до 2028 года вычет будет предоставляться в объеме расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, необходимых для разработки месторождений, и доведение таких объектов до состояния, в котором они пригодны для использования. А с 2028 года размер вычета не должен превышать разницы между суммой НДПИ, исчисленной с рентными коэффициентом 3,5 и суммой налога, исчисленной с рентным коэффициентом 1.