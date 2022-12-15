Комитет Госдумы уточнил условия предоставления вычета по НДПИ при добыче олова в ДФО
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект о предоставлении в 2023-2032 годах налогового вычета по НДПИ при добыче кондиционных руд олова на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), уточнив условия его предоставления. На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 декабря.
Первоначальная редакция предполагала предоставление такого вычета пользователями недр и взаимозависимым с ними лицам при добыче олова на участках недр в ДФО, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2021 года составляла менее 1%. При этом исключалось предоставление вычета пользователям недр, которые являются резидентом особой экономической или Арктической зоны РФ, участником специнвестконтракта или регионального инвестпроекта, стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
Бюджетный комитет в четверг поддержал ряд поправок к законопроекту, которые распространяют данную льготу, не только на новые, но и на уже действующие в ДФО проекты, а также позволяют участвовать в них резидентам Арктической зоны РФ. Поправки касаются "вовлечения и предоставления налогового вычета на те месторождения и на те проекты, которые сегодня уже находятся в работе", пояснила их автор, член бюджетного комитета Галина Данчикова.
Согласно поправкам, вычет по НДПИ будет предоставляться пользователям недр при добыче олова в ДФО на участках недр, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2022 года составляет менее 20%, а взаимозависимым с ними лицам при его добыче на участках со степенью выработанности на эту дату менее 1%. Исходя из этого, таким вычетом сможет воспользоваться не только ПАО "Русолово", входящее в полиметаллический холдинг "Селигдар", но и АО "Янолово", осуществляющее добычу олова в Якутии.
При этом как изначально и предполагалось, до 2028 года вычет будет предоставляться в объеме расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, необходимых для разработки месторождений, и доведение таких объектов до состояния, в котором они пригодны для использования. А с 2028 года размер вычета не должен превышать разницы между суммой НДПИ, исчисленной с рентными коэффициентом 3,5 и суммой налога, исчисленной с рентным коэффициентом 1.
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