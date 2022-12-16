В ГД внесли проект о приостановлении действия налогового соглашения с Латвией
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановлении действия межправительственного соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, а следующим шагом может стать его денонсация, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Данное соглашение определяет порядок налогообложения прибыли от предпринимательской деятельности, доходов от недвижимого имущества, доходов от работы по найму, гонораров директоров, доходов артистов и спортсменов. При этом оно содержит положения о недискриминации, об обмене информацией, об ограничении налоговых льгот, а также устанавливает порядок осуществления взаимосогласительных процедур и устранения двойного налогообложения.
Латвия ранее приостановила действие этого соглашения в связи с проведением Россией специальной военной операции, уведомив об этом российскую сторону. Латвия считает ее проведение нарушением международного права и выдвигает условия относительно "выведения Российской Федерацией своих вооруженных сил с территории Украины, полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", а также "полного возмещения Украине ущерба".
"Указанные Латвийской стороной основания для приостановления действия Соглашения являются несостоятельными и, как следствие, приостановление действия Соглашения в одностороннем порядке не обосновано с международно-правовой точки зрения", — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Россия такие действия Латвии считает существенным нарушением соглашения в соответствии со статьей 60 Венской конвенции о праве международных договоров, сказано там же.
"Учитывая, что возврат Латвийской стороны к выполнению обязательств в рамках Соглашения представляется маловероятным, в качестве следующего логичного шага представляется денонсация Соглашения Российской стороной. При направлении Российской стороной уведомления о денонсации Соглашения в срок до 30 июня 2023 года, его действие прекратится с 1 января 2024 года", — отмечается в пояснительной записке.
https://1prime.ru/nalogy/20221216/839208846.html