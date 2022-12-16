МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановлении действия межправительственного соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, а следующим шагом может стать его денонсация, следует из базы данных нижней палаты парламента. Эксперт рассказал о последствиях отказа Швейцарии от налогового обмена

Данное соглашение определяет порядок налогообложения прибыли от предпринимательской деятельности, доходов от недвижимого имущества, доходов от работы по найму, гонораров директоров, доходов артистов и спортсменов. При этом оно содержит положения о недискриминации, об обмене информацией, об ограничении налоговых льгот, а также устанавливает порядок осуществления взаимосогласительных процедур и устранения двойного налогообложения.

Латвия ранее приостановила действие этого соглашения в связи с проведением Россией специальной военной операции, уведомив об этом российскую сторону. Латвия считает ее проведение нарушением международного права и выдвигает условия относительно "выведения Российской Федерацией своих вооруженных сил с территории Украины, полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", а также "полного возмещения Украине ущерба".

"Указанные Латвийской стороной основания для приостановления действия Соглашения являются несостоятельными и, как следствие, приостановление действия Соглашения в одностороннем порядке не обосновано с международно-правовой точки зрения", — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Россия такие действия Латвии считает существенным нарушением соглашения в соответствии со статьей 60 Венской конвенции о праве международных договоров, сказано там же.

"Учитывая, что возврат Латвийской стороны к выполнению обязательств в рамках Соглашения представляется маловероятным, в качестве следующего логичного шага представляется денонсация Соглашения Российской стороной. При направлении Российской стороной уведомления о денонсации Соглашения в срок до 30 июня 2023 года, его действие прекратится с 1 января 2024 года", — отмечается в пояснительной записке.