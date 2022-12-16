МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об особенностях налогообложения участников соглашений о сервисных рисках при разработке месторождений углеводородов и об управлении финансированием такой деятельности, следует из базы данных нижней палаты парламента. ГД обнулила НДС при продаже иностранцам товаров с зарубежных складов

Такие соглашения заключаются при осуществлении геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья.

Законопроект, в частности, освобождает от НДС операции финансирования участия управляющего товарища в соглашении о сервисных рисках при осуществлении деятельности, выступающего оператором соглашения, включая денежные суммы, подлежащие уплате за предоставление такого финансирования. Такой операцией признается передача денежных средств управляющему товарищу и их последующий возврат по соглашению об управлении финансированием деятельности по разработке.

В части налога на прибыль законопроект относит к внереализационным доходы в виде стоимости доходной части добытых полезных ископаемых, подлежащих получению при их распределении по соглашению о сервисных рисках или по соглашению об управлении финансированием, а также доходы, полученные при заключении таких соглашений, получение которых является условием их заключения.

А расходы оператора по соглашению о сервисных рисках, связанные с перечислением пользователю недр средств в размере понесенных им до заключения такого соглашения расходов (их части), связанных с разработкой месторождения, будут относиться к прочим расходам, связанным с реализацией.