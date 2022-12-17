МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Налоговые поступления от предприятий пищевой промышленности Москвы за январь — октябрь выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на фоне повышения объемов выпуска продукции, сообщается на сайте мэра столицы. Врач предупредила об опасности быстрого похудения к Новому году

"Столичные предприятия пищевой промышленности за январь — октябрь 2022 года перечислили в консолидированный бюджет Москвы 20,6 миллиарда рублей, что на 40,4 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года… Рост налоговых отчислений пищевых производств происходит на фоне повышения объемов выпуска продукции", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Добавляется, что пищевые предприятия могут воспользоваться широким набором антикризисных мер поддержки от города, которые разработали для промышленности и всего бизнеса в целом. Среди них льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, гранты на разработку импортозамещающей продукции, льготная ставка земельной аренды в размере один рубль в год для инвесторов, которые планируют строить в городе производства в рамках масштабных инвестиционных проектов.

Уточняется, что реализация мероприятий национального проекта "Производительность труда", в котором могут принять участие и предприятия пищевой промышленности, является одной из важных мер поддержки для московских компаний. Оказанная помощь позволит им повышать производительность труда не менее чем на пять процентов в год.

Отмечается, что к национальному проекту уже присоединились 15 крупных и средних предприятий пищевой промышленности.