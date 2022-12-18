МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое предусматривает освобождение от НДФЛ премий преподавателям в области музыкального искусства, сообщил телеграм-канал правительства РФ. В Госдуме подготовили проект о льготе по НДФЛ при прощении ипотечных долгов

"Премии, которые получат лучшие преподаватели в области музыкального искусства, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Законодательство предусматривает ежегодную выплату 100 премий по 500 тысяч рублей преподавателям детских музыкальных школ, школ искусств и хоровых школ, а тем, кто преподает в музыкальных колледжах и вузах — 50 премий по 1 млн рублей.

Данные выплаты присуждаются за высокие результаты профессиональной деятельности, которые оценивает специальная комиссия при Минкультуры. Рассчитывать на указанные премии могут учителя со стажем не менее 3 лет.

Кроме того, правительство внесло изменения в перечень международных, иностранных и российских премий, суммы которых не подлежат налогообложению, за выдающиеся достижения в областях: науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и СМИ.