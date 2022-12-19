МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В Госдуме рассказали о сроке рассмотрения законопроекта о майнинге

Закон разработан в целях стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. Он с 1 января 2023 года освобождает от НДС передачу исключительных прав на программное обеспечение и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.

Эта льгота, согласно принятому закону, будет действовать и при передаче прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через интернет.

Действующая редакция статьи 149 Налогового кодекса освобождает от НДС передачу исключительных прав на ПО и базы данных, включенные в единый реестр российских программ и баз данных, а также прав на их использование.

Однако сейчас льгота не распространяется на программы и базы данных, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, поскольку сведения, которые могут быть отнесены к гостайне, запрещено включать в такой реестр.