МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по СНГ принял решение рекомендовать палате ратифицировать на пленарном заседании в среду договор между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, сообщил председатель думского комитета по СНГ Леонид Калашников. Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года

"Комитет рекомендовал бы Думе ратифицировать договор… Выступить на пленарном заседании от комитета мы планируем поручить Артёму Александровичу Кавинову… на завтра (планируется ратифицировать — прим. ред.)", — сказал он.

"Договор разработан в целях реализации Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации и сотрудничеству в таможенной сфере, утвержденной Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 г. № 6", — сказано в пояснительной записке к проекту.

Согласно авторам законопроекта, целями договора являются как устранение налоговых барьеров во взаимной торговле, так и обеспечение целостности фискальной базы и формирование не только единого информационного пространства для системного сотрудничества, но и для взаимной помощи налоговых органов в противодействии уклонению от уплаты косвенных налогов.

Также договор предусматривает гармонизацию налогового законодательства Белоруссии и Российской Федерации. Сотрудничество в сфере налогового администрирования включает в себя: приведение законодательства стран по косвенным налогам в соответствие с положениями договора, в том числе закрепляются размеры минимальных налоговых ставок. Учитывается порядок и условия предоставления межгосударственных бюджетных трансфертов Белоруссии и создается интегрированная система администрирования косвенных налогов в целях передачи информации для сквозного анализа данных по налогу на добавленную стоимость.

Согласно пояснительной записке, создается коллегиальный орган — Наднациональный налоговый комитет, основной функционал которого заключается в координации сторон по реализации договора.

Как сказано в пояснительной записке, соглашение между министерством финансов России и министерством по налогам и сборам Белоруссии о проведении разработки и внедрении интегрированной системы администрирования косвенных налогов было подписано 15 сентября 2022 года.

"Ратификацией Договора устанавливается предоставление Российской Федерацией Республике Беларусь ежемесячных бюджетных трансфертов, сумма которых оценивается в размере порядка 610 миллионов долларов США ежегодно, и осуществление налогового администрирования посредством интегрированной системы администрирования косвенных налогов Российской Федерации и Республики Беларусь, расходы на создание, внедрение и сопровождение которой, включая создание информационно телекоммуникационной инфраструктуры, составляют до 4028 миллиона рублей, в том числе в 2022 году — до 2921 миллиона рублей, в 2023 — 2025 годах до 369 миллиона рублей ежегодно", — говорится в пояснительной записке.

Договор был внесен в Госдуму кабмином 9 декабря.