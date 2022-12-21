МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект, который предполагает наказание за предоставление в налоговые органы подложных счетов-фактур и деклараций в виде лишения свободы сроком до семи лет. Путин утвердил штрафы за умышленное затопление судов

Согласно документу, в УК России предложили добавить статью "Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций", за нарушение которой в случае причинения ущерба физлицам или юрлицам грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до четырех лет и до семи лет при особо крупном ущербе.

Подчеркивается, что счета-фактуры и декларации являются подложными, если содержат неверные данные или оформлены через подставные лица.

Документ размещен в электронной базе Госдумы.