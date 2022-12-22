МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ готовится к переговорам по налоговым соглашениям с ОАЭ, Турцией и Малайзией, с Оманом все уже готово к подписанию, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на конференции Ассоциации европейского бизнеса. В Белоруссии утвердили договор с Россией о косвенном налогообложении

"Мы предлагаем развивать сотрудничество в налоговой сфере со странами, с которыми сейчас усиливаются экономические связи. В части пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения подготовили предложения начать переговоры с Арабскими Эмиратами, Турцией, Малайзией. Уже провели всю подготовительную работу для подписания нового соглашения с Оманом", — сказал Сазанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина.

Добавляется, что целью пересмотра налоговых соглашений со странами и заключения новых является привлечение прямых инвестиций в российскую экономику за счет создания комфортных налоговых условий в нашей стране, конкурентных с другими юрисдикциями.

"Мы не можем себе позволить, особенно в сегодняшних условиях, создавать через пересмотр соглашений условия для применения схем агрессивного налогового планирования холдингами", — отметил Сазанов.