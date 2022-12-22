Украина откажется от упрощенной системы налогообложения
Украина откажется от упрощенной системы налогообложения с июля 2023 года
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Украина откажется от упрощенной системы налогообложения с 1 июля 2023 года, следует из меморандума министерства финансов страны.
"В ближайшем будущем это будет включать внесение следующих трех законопроектов в парламент:… об отмене специальных положений, разрешающих налогоплательщикам использовать упрощенную систему налогообложения, а именно: ставку единого налога в размере двух процентов и восстановление довоенного режима для этих налогоплательщиков (вступает в силу с 1 июля 2023 года)", — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте украинского минфина.
Кроме того, планируется внесение законопроекта о возвращении налоговых проверок предпринимателей и программы по внедрению расчетно-кассовых аппаратов.
В министерстве связывают необходимость таких мер со сложной ситуацией в экономике и небывалым дефицитом бюджета, который приходится покрывать эмиссионным финансированием несмотря на значительные внешние поступления.
https://1prime.ru/nalogy/20221222/839272241.html
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