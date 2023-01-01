МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Налог на доходы со вкладов в банках будет начислен в наступившем году, однако россиянам его нужно будет оплачивать только в следующем году. Юрист объяснил, какие категории россиян могут не платить налоги

В 2021 году в России был введен новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам, налоговая база по нему начала формироваться лишь в 2022 году, однако в марте президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому была отменена уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в 2021-2022 годах, то есть налоги платить не надо ни в 2022 году, ни в текущем.

Тем не менее, налоги на доходы со вкладов, которые сформируются в 2023 году, необходимо будет уплатить до декабря 2024 года.

С 2021 года в России был введен налог в размере 13% на процентные доходы по вкладам, превысившие необлагаемую сумму. Она рассчитывалась как произведение миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января того года, в котором были получены доходы. Так, необлагаемый доход по вкладам за 2021 год составил бы 42,5 тысячи рублей (ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года была 4,25%), а за 2022 год он получался 85 тысяч рублей (на 1 января 2022 года ставка ЦБ была 8,5%).

Однако согласно измененным и действующим теперь правилам налогообложения, необлагаемый доход определяется как произведение миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году. Таким образом, если ключевая ставка ЦБ в течение года повышается или понижается, а вслед за ней растут или падают и ставки по вкладам, то меняется и необлагаемый доход.