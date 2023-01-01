МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Власти РФ в наступившем году вводят новые налоговые вычеты для бизнеса — их смогут получить компании, поддерживающие вузы и школы, а также участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Минфин не планирует налоговые новации в 2023 году

В частности, компании, которые безвозмездно передают имущество государственным образовательным учреждениям (детским садам, школам, техникумам, колледжам и вузам), теперь могут оформить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Вычет может составлять до 100% суммы расходов на безвозмездно переданное имущество. При этом регионы РФ будут самостоятельно определять предельные суммы таких расходов.

Новые налоговые вычеты смогут получить и участники СЗПК, заключенных на федеральном уровне. Вычеты можно оформить по налогам на прибыль и имущество организаций, а также по земельному налогу.

Вычеты будут предоставляться в размере фактически понесенных затрат, по которым законом о СЗПК предусмотрена господдержка. А проверка таких затрат будет осуществляться в рамках налогового мониторинга. Как пояснял первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, подключение к налоговому онлайн-мониторингу избавит бизнес от камеральных проверок и сделает бесспорным возмещение затрат и предоставление налоговых вычетов.

Кроме того, этот же закон гарантирует неизменность пониженных ставок НДПИ компаниям, заключившим СЗПК с РФ и одновременно реализующим региональные инвестпроекты по добыче руд цветных металлов (золота) с объемом капвложений не менее 300 миллиардов рублей.

Законы были приняты в течение 2022 года, а вычеты можно будет оформить по истечении налоговых периодов по соответствующим налогам.