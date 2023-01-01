МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Налоговые специальные режимы для ювелирной отрасли, включая упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему налогообложения (ПСН), перестали действовать в России, следует из федерального закона. Россиян предупредили о росте цен на ювелирные украшения

Согласно изменениям, ювелиры перейдут на общую систему налогообложения. В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в том числе запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.

Как отмечал ранее инициатор принятия закона, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник, применение специальных режимов создавало неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий. Фактически это выводило из-под обложения НДС существенную долю оборота ювелирных изделий, указывал он.

До вступления закона в силу свое мнение об этой мере в комментарии РИА Новости высказывали представители отрасли. Так, они просили власти РФ сохранить налоговые льготы — их отмена может негативно сказаться на рынке этой продукции, который на 90%, указывали в Ассоциации ювелиров Санкт-Петербурга и региональной общественной организации "Содействие малому бизнесу", состоит из предприятий среднего и малого бизнеса.

Кроме того, в комментарии агентству некоторые региональные бизнес-омбудсмены заявляли, что ювелирные производства — визитные карточки ряда субъектов РФ, отмена льгот может негативно повлиять и на этот фактор.

В свою очередь "Гильдия ювелиров России" указывала, что налоговые нововведения приведут к удорожанию ювелирных украшений в РФ — по прогнозной оценке, как минимум на 20%.