С 1 января волонтеры будут получать компенсации за услуги связи, не облагаемые НДФЛ
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Волонтеры в РФ с нового года начнут получать компенсации на услуги связи, не облагаемые налогом на доходы физлиц.
Президент России Владимир Путин в ноябре подписал два соответствующих закона. Один из них предусматривает компенсации волонтерам на услуги связи, а второй — освобождает эти компенсации от НДФЛ.
Эти новации помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее, пояснял ранее один из авторов данных инициатив, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он подчеркивал, что связь — довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций.
Волонтеры, по словам сенатора, сами неоднократно просили решить вопрос компенсаций на услуги связи, который особенно остро встал во время пандемии.
https://1prime.ru/nalogy/20230101/839372395.html
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