МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Волонтеры в РФ с нового года начнут получать компенсации на услуги связи, не облагаемые налогом на доходы физлиц. Владельцы ИИС сохранят льготы по НДФЛ при переводе бумаг из-за санкций

Президент России Владимир Путин в ноябре подписал два соответствующих закона. Один из них предусматривает компенсации волонтерам на услуги связи, а второй — освобождает эти компенсации от НДФЛ.

Эти новации помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее, пояснял ранее один из авторов данных инициатив, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он подчеркивал, что связь — довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций.

Волонтеры, по словам сенатора, сами неоднократно просили решить вопрос компенсаций на услуги связи, который особенно остро встал во время пандемии.