Юрлиц освободили от налога на прибыль при безвозмездном получении имущества
С 2023 года юрлица в России освобождены от налога на прибыль при безвозмездном получении имущества
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Доходы организаций в виде имущества, которое компании в России обязаны безвозмездно принимать в собственность по законодательству, освобождаются от налога на прибыль с 2023 года.
Согласно изменениям в Налоговом кодексе, организации, которые по закону обязаны безвозмездно принимать в собственность имущество от третьих лиц, с 2023 года освобождаются от налога на прибыль.
Изменения призваны исключить дополнительную налоговую нагрузку на такие организации.
https://1prime.ru/nalogy/20230101/839372502.html
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