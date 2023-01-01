МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Доходы организаций в виде имущества, которое компании в России обязаны безвозмездно принимать в собственность по законодательству, освобождаются от налога на прибыль с 2023 года. Росфинмониторинг предложил проверять списания крупных сумм со счетов юрлиц

Согласно изменениям в Налоговом кодексе, организации, которые по закону обязаны безвозмездно принимать в собственность имущество от третьих лиц, с 2023 года освобождаются от налога на прибыль.

Изменения призваны исключить дополнительную налоговую нагрузку на такие организации.