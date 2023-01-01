МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Единый налоговый счет (ЕНС), который начал действовать с 1 января 2023 года, упростит жизнь налогоплательщиков в России, однако необходимо быть внимательным, заявила РИА Новости партнер департамента налогов и права консалтинговой компании "Деловые решения и технологии" Татьяна Кофанова. Россиянам напомнили о сроках оплаты налогов на доходы с банковских вкладов

ЕНС и единый налоговый платеж (ЕНП) налогоплательщика заработали в России с 1 января наступившего года. Их могут использовать как физические, так и юридические лица, а все налоговые обязательства можно оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН.

"Институт ЕНС призван упростить жизнь налогоплательщиков, но на начальном этапе внедрения компании встретятся с сложностями", — считает Кофанова.

Она добавила, что сложности вызваны несколькими причинами. По ее мнению, одна из них — проработанность нормативной базы. "Нормативная база в процессе уточнения, и есть пробелы, которые нужно успеть устранить", — полагает Кофанова. За 2023 год россияне заплатят новый налог

Кроме того, как уточняет эксперт, для компаний сложности связаны с переходом на новую систему. "Требуется перестройка процессов формирования расчета по налоговым обязательствам и централизация подходов", — говорит она.

"В первый отчетный период налогоплательщикам нужно быть особенно внимательными, многие начали подготовку уже в 2022 году и продолжат ее в январе 2023 года", — отмечает Кофанова, рассуждая о возможных сложностях при пользовании ЕНС на начальных этапах.