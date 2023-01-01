КИШИНЕВ, 1 янв — ПРАЙМ. Власти Молдавии приняли решение повысить налог на доход с банковских депозитов физических лиц и владельцев корпоративных ценных бумаг с 3% до 7%. Евросоюз выделит Молдавии финансовую помощь на 250 миллионов евро

С 1 января 2021 года вступил в силу новый пункт Налогового кодекса, который предусматривает выплату налога в размере 7% от процентных начислений по депозитам вместо 3%. При этом на практике новую меру будут применять с июля 2023 года.

Изначально глава минфина Дмитрий Будянский предлагал увеличить ставку с 3% до 12%, но это предложение раскритиковали как бизнес-ассоциации, так и банки. В итоге было решено остановиться на ставке в 7%. Нововведение коснется вкладчиков банков и владельцев корпоративных ценных бумаг. Власти объясняют эту идею тем, что налогообложение должно быть справедливым.

По мнению ассоциации банков Молдавии, увеличение налоговой ставки приведет к сокращению объема депозитов, поскольку вклады "попросту перенаправят в наличные или переведут в банки других стран". Кроме того, пострадают пенсионеры, которые вложили в банки больше всего денег.