В Молдавии вырос налог на доход с банковских депозитов
Власти Молдавии повысили налог на доход с банковских депозитов с трех до семи процентов
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КИШИНЕВ, 1 янв — ПРАЙМ. Власти Молдавии приняли решение повысить налог на доход с банковских депозитов физических лиц и владельцев корпоративных ценных бумаг с 3% до 7%.
С 1 января 2021 года вступил в силу новый пункт Налогового кодекса, который предусматривает выплату налога в размере 7% от процентных начислений по депозитам вместо 3%. При этом на практике новую меру будут применять с июля 2023 года.
Изначально глава минфина Дмитрий Будянский предлагал увеличить ставку с 3% до 12%, но это предложение раскритиковали как бизнес-ассоциации, так и банки. В итоге было решено остановиться на ставке в 7%. Нововведение коснется вкладчиков банков и владельцев корпоративных ценных бумаг. Власти объясняют эту идею тем, что налогообложение должно быть справедливым.
По мнению ассоциации банков Молдавии, увеличение налоговой ставки приведет к сокращению объема депозитов, поскольку вклады "попросту перенаправят в наличные или переведут в банки других стран". Кроме того, пострадают пенсионеры, которые вложили в банки больше всего денег.
https://1prime.ru/nalogy/20230101/839374496.html
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