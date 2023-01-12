ET: Индии обвинили Samsung в уклонении от уплаты таможенных пошлин
Economic Times: индийская налоговая обвинила Samsung в уклонении от уплаты импортных пошлин
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Управление налоговой разведки Индии обвинило местное подразделение южнокорейской компании Samsung Electronics в уклонении от уплаты импортных пошлин на 17,28 млрд рупий (212 млн долларов) путем неверной классификации продукции. Об этом сегодня сообщило издание Economic Times.
Согласно Economic Times, регулятор заявил, что Samsung India Electronics Ltd неправильно классифицировала сетевые устройства — радиомодули, — чтобы они попали под исключения из основных таможенных пошлин.
Регулятор направил Samsung India и PricewaterhouseCoopers Pvt Ltd (PwC), которую наняли для классификации оборудования, уведомление о необходимости предоставить обоснования.
Samsung, PwC и Министерство финансов Индии на просьбу Reuters о комментариях не ответили.
https://1prime.ru/nalogy/20230112/839452338.html
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