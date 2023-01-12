МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Управление налоговой разведки Индии обвинило местное подразделение южнокорейской компании Samsung Electronics в уклонении от уплаты импортных пошлин на 17,28 млрд рупий (212 млн долларов) путем неверной классификации продукции. Об этом сегодня сообщило издание Economic Times. В формулу экспортной пошлины на топливо внесли изменения

Согласно Economic Times, регулятор заявил, что Samsung India Electronics Ltd неправильно классифицировала сетевые устройства — радиомодули, — чтобы они попали под исключения из основных таможенных пошлин.

Регулятор направил Samsung India и PricewaterhouseCoopers Pvt Ltd (PwC), которую наняли для классификации оборудования, уведомление о необходимости предоставить обоснования.

Samsung, PwC и Министерство финансов Индии на просьбу Reuters о комментариях не ответили.