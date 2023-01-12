МИНСК, 12 янв — ПРАЙМ. Белорусскому правительству нужно тщательно проанализировать, учтены ли все интересы республики при формировании общей системы налогообложения в Союзном государстве, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лукашенко отметил, что ощущения подвижек от союзных проектов с Россией нет

"Прежде чем подписывать соответствующий проект закона, я хотел бы еще раз вернуться к этим вопросам, которые мною обозначены (прежде всего, таможенного и налогового законодательства), и услышать, все ли интересы и предложения в нем учтены. Прежде всего, с нашей стороны", — процитировало Лукашенко информагентство Белта.

Белорусский лидер отметил, что текущая редакция договора содержит в числе прочего создание дополнительного межгосударственного Наднационального налогового комитета. Лукашенко подверг сомнению само название и попросил разъяснений по этому вопросу.

"Еще раз подчеркиваю: при этом речь не идет о содержании, об утрате какой-то части нашего суверенитета. Как устанавливались налоги и принимались законы ранее в Беларуси, так они и будут приниматься", — сказал он.

"Мы независимы в принятии решений в этой значимой сфере, предполагается лишь более тесная координация деятельности с российскими коллегами. И вот для координации создается этот небольшой орган (Наднациональный налоговый комитет – ред.)", — пояснил президент Белоруссии. Инфляция в Белоруссии составила 12,8 процента в 2022 году

Он высказался в пользу углубления координация налогового и таможенного контроля на границах Союзного государства.

"Россияне здесь абсолютно не против, чтобы белорусские представители в любую точку приехали и посмотрели, чем дышит граница. Прослеживаемость, контроль за движением товаров — согласитесь, это важное направление в любом государстве", — отметил белорусский лидер.

Выполнение 28 интеграционных программ Союзного государства стало темой сегодняшнего совещания у белорусского лидера. На рассмотрение президенту было внесено предложение о ратификации Договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.