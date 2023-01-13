МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды упадут в январе на 30% по сравнению с декабрьским показателем и составят 2,3 триллиона рублей, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса экспертов. СМИ узнали, когда в ЕС могут подготовить десятый пакет санкций

Так, аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают выплат в объеме 2,184 триллиона рублей, банка "Зенит" — 2,330 триллиона, Промсвязьбанка — 2,364 триллиона.

Налоговый период начнется 16 января (поскольку традиционное 15 число выпадает на выходной) с уплаты страховых взносов: 643 миллиарда рублей — по оценке "БКС Мир инвестиций", 640 миллиардов — по оценке банка "Зенит" и 650 миллиардов — по оценке Промсвязьбанка.

Пик платежей придется на 25 января: по оценке "БКС Мир инвестиций", НДС, НДПИ и акцизы составят 615 миллиардов, 495 миллиардов и 203 миллиарда рублей соответственно. Банк "Зенит" оценил эти выплаты, соответственно, в 560 миллиардов, 610 миллиардов и 80 миллиардов рублей, Промсвязьбанк — в 630 миллиардов, 524 миллиардов и 200 миллиардов рублей.

Как правило, за два-три дня до даты платежа экспортеры могут начать активнее продавать валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю.