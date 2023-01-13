Эксперты ожидают, что налоговые платежи в России в январе упадут на 30 процентов к декабрю
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды упадут в январе на 30% по сравнению с декабрьским показателем и составят 2,3 триллиона рублей, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса экспертов.
Так, аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают выплат в объеме 2,184 триллиона рублей, банка "Зенит" — 2,330 триллиона, Промсвязьбанка — 2,364 триллиона.
Налоговый период начнется 16 января (поскольку традиционное 15 число выпадает на выходной) с уплаты страховых взносов: 643 миллиарда рублей — по оценке "БКС Мир инвестиций", 640 миллиардов — по оценке банка "Зенит" и 650 миллиардов — по оценке Промсвязьбанка.
Пик платежей придется на 25 января: по оценке "БКС Мир инвестиций", НДС, НДПИ и акцизы составят 615 миллиардов, 495 миллиардов и 203 миллиарда рублей соответственно. Банк "Зенит" оценил эти выплаты, соответственно, в 560 миллиардов, 610 миллиардов и 80 миллиардов рублей, Промсвязьбанк — в 630 миллиардов, 524 миллиардов и 200 миллиардов рублей.
Как правило, за два-три дня до даты платежа экспортеры могут начать активнее продавать валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю.
https://1prime.ru/nalogy/20230113/839470210.html