МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Предложение сделать нулевую ставку налога на прибыль для IT-компаний бессрочной не является рациональным, поскольку это приведет к потере средств российского бюджета, налоговая ставка должна быть разумной, а сами льготы не могут быть бесконечными, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт напомнил о возможности оплатить часть ремонта через налоговый вычет

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что участники IT-рынка предложили Минцифры сделать ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в размере 0%, которая действует до 2024 года, бессрочной либо четко закрепить возврат навсегда ставки в размере 3%. Компании опасаются, что по окончании действия льгот ставка вернется на уровень 2020 года и составит 20%.

"На мой взгляд, делать это вредно, потому что это потеря бюджетных денег, которые нужны, безусловно. Налоговая ставка должна быть разумной. Льготы не могут быть бесконечными. На сегодняшний день это не приведет к смерти компаний, потому что они встали на ноги и чувствуют себя достаточно легко. Однако, опять же, это надо смотреть по секторам: кто чем занимается", — считает Муртазин.

По его словам, у IT-компаний в сфере кибербезопасности или разработки прикладного программного обеспечения обороты за 2022 год "выросли в 1,5-2 раза, также как и прибыль". Эксперт полагает, что в данных условиях делать ставку налога на прибыль в размере 0% "мягко говоря, странно".

"У них (IT-компаний — ред.) нет не то чтобы проблем, они купаются в деньгах. Поэтому подход должен быть очень простой, а именно анализ компании, анализ их значения для рынка, некие объективные критерии", — пояснил Муртазин.

Он еще раз подчеркнул, что в случае если компания показала рост прибыли в 2022 году, то "явно им помогать, делать нулевую ставку — нельзя". "На сегодняшний день большая часть IT-компаний из сложившейся ситуации извлекает прибыль. Ее нельзя назвать сверхприбылью, но это уверенные деньги, которые они получают. У некоторых компаний это, безусловно, увеличение, если не на порядок, то близко к этому", — резюмировал эксперт.