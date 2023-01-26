МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Доля нераспределенных налоговых расходов по госпрограммам в 2020-2022 годах составила около 16%, говорится в материалах Счетной палаты по итогам анализа внедрения концепции налоговых расходов в бюджетный процесс Российской Федерации. Эксперты оценили последствия изменения расчета цены нефти для налогов

"Объем нераспределенных налоговых расходов по госпрограммам остается стабильно высоким. За период 2020–2022 годов при общем увеличении количества налоговых расходов доля нераспределенных налоговых расходов по госпрограммам в среднем составляет около 16%", — говорится в материалах контрольного ведомства.

Также в рамках анализа Счетная палата по поручению президента оценила эффективность налоговых расходов, обусловленных предоставлением льгот по уплате вывозных таможенных пошлин и сборов. Аудиторы отмечают, что две из пяти экспортных налоговых льгот не были востребованы из-за отсутствия плательщиков, которые могли бы воспользоваться правом на их получение.

Кроме того, согласно материалам контрольного ведомства, два налоговых расхода имеют отрицательный бюджетный эффект, то есть не обеспечивают прирост дополнительных доходов в бюджет и не компенсируют выпадающие доходы.

"Несоответствие экспортных налоговых расходов критериям целесообразности налоговых расходов Российской Федерации, отрицательный совокупный бюджетный эффект и отсутствие фискальных характеристик указывают на их неэффективность", — говорится в материалах.

По итогам анализа Счетная палата рекомендовала Минфину провести работу с кураторами налоговых расходов по уточнению отдельных положений методик оценки, а также усилить контроль за качеством формирования паспортов налоговых расходов и проведения оценки их эффективности.

Как отмечает контрольное ведомство, в Минфине с выводами Счетной палаты в целом согласились, а также поддержали рекомендацию включить в регламент Госдумы требование о проведении анализа эффективности новых льгот. "Мы готовы работать дальше по улучшению методик оценки с ФОИВ и определению более четкого критерия отнесения льгот к налоговым расходам", — отметил заместитель министра финансов Владимир Колычев, слова которого приводятся в сообщении.