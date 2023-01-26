Счетпалата: доля нераспределенных налоговых расходов по госпрограммам в 2020-2022 годах - около 16%
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Доля нераспределенных налоговых расходов по госпрограммам в 2020-2022 годах составила около 16%, говорится в материалах Счетной палаты по итогам анализа внедрения концепции налоговых расходов в бюджетный процесс Российской Федерации.
"Объем нераспределенных налоговых расходов по госпрограммам остается стабильно высоким. За период 2020–2022 годов при общем увеличении количества налоговых расходов доля нераспределенных налоговых расходов по госпрограммам в среднем составляет около 16%", — говорится в материалах контрольного ведомства.
Также в рамках анализа Счетная палата по поручению президента оценила эффективность налоговых расходов, обусловленных предоставлением льгот по уплате вывозных таможенных пошлин и сборов. Аудиторы отмечают, что две из пяти экспортных налоговых льгот не были востребованы из-за отсутствия плательщиков, которые могли бы воспользоваться правом на их получение.
Кроме того, согласно материалам контрольного ведомства, два налоговых расхода имеют отрицательный бюджетный эффект, то есть не обеспечивают прирост дополнительных доходов в бюджет и не компенсируют выпадающие доходы.
"Несоответствие экспортных налоговых расходов критериям целесообразности налоговых расходов Российской Федерации, отрицательный совокупный бюджетный эффект и отсутствие фискальных характеристик указывают на их неэффективность", — говорится в материалах.
По итогам анализа Счетная палата рекомендовала Минфину провести работу с кураторами налоговых расходов по уточнению отдельных положений методик оценки, а также усилить контроль за качеством формирования паспортов налоговых расходов и проведения оценки их эффективности.
Как отмечает контрольное ведомство, в Минфине с выводами Счетной палаты в целом согласились, а также поддержали рекомендацию включить в регламент Госдумы требование о проведении анализа эффективности новых льгот. "Мы готовы работать дальше по улучшению методик оценки с ФОИВ и определению более четкого критерия отнесения льгот к налоговым расходам", — отметил заместитель министра финансов Владимир Колычев, слова которого приводятся в сообщении.
https://1prime.ru/nalogy/20230126/839590039.html