МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Работающие в Москве по трудовым патентам иностранные граждане в 2022 году перечислили в бюджет российской столицы почти 32 миллиарда рублей налога на доходы физических лиц, эта сумма стала рекордной за все восемь лет работы системы трудовых патентов для мигрантов, сообщила журналистам руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Юрист раскрыл, когда налоговая проверит превышение расходов над доходами

"В 2022 году работающие в Москве по трудовым патентам иностранные граждане перечислили в бюджет Москвы почти 32 миллиарда рублей налога на доходы физических лиц. Эта сумма стала рекордной за все восемь лет работы системы трудовых патентов для мигрантов. По сравнению с 2021 годом объем отчислений вырос на 45%", — сказала она.

По словам Багреевой, за 2015-2022 годы объем поступлений в бюджет Москвы в виде платежей за трудовой патент составил около 145 миллиардов рублей, или около 2% поступлений НДФЛ.

Руководитель департамента напомнила, что единственной организацией, в которой граждане Узбекистана, Молдавии, Азербайджана и Таджикистана могут легально получить трудовой патент для работы в Москве и Московской области, является Многофункциональный миграционный центр (ММЦ).

"За время своей работы в 2015–2022 годы ММЦ выдал 3,8 миллиона патентов на работу в столице. С ноября 2021 года центр предоставляет услуги по оформлению патента для осуществления деятельности на территории Московской области — их за прошлый год было выдано 322 тысячи", — сказала Багреева.

Она также отметила, что за 2022 год прочие обязательные процедуры на оформление патента прошли около 1,2 миллиона иностранных граждан.