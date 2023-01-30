СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — ПРАЙМ. Власти Севастополя подготовили законопроект о сохранении пониженных ставок налогообложения для малого и среднего предпринимательства в городе на 2023 год, сообщил губернатор Михаил Развожаев. ЦБ проработает ввод права МСП на "кредитные каникулы"

Заседание регионального штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности в Севастополе было проведено в понедельник, на нем обсуждалась упрощенная система налогообложения.

"Мое предложение о сохранении — льготной ставки на упрощенную систему налогообложения: "доходы – 4%" и "доходы минус расходы – 10%" — поддержано единогласно", — написал Развожаев своем телеграм-канале.

Законопроект уже подготовлен, сообщил он и будет внесен в заксобрание до конца недели. Закон будет распространяться на период с 1 января, поэтому эта система будет работать в течение всего года, отметил он.

На заседании также принято решение о ещё более низкой ставке налога для сферы туризма: "доходы – 1%" и "доходы минус расходы – 5%", отметил губернатор. Кроме того, летние кафе в городе также освобождены от уплаты.

По данным властей, в Севастополе более 20 тысяч представителей малого и среднего бизнеса выбрали для работы упрощенную систему налогообложения.