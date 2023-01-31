МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, предполагающие снижение налоговой нагрузки на сервисные компании в авиационной отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Сниженные ставки налогов для МСП в Севастополе сохранят на 2023 год

Законопроектом предлагается обнулить НДС на операции по обмену неисправных авиационных запчастей, а также вычесть стоимость этих запчастей из состава доходов и расходов при исчислении налога на прибыль организаций.

"Минфин России в рамках поручения правительства РФ подготовил изменения в Налоговый кодекс, направленные на снижение дополнительных налоговых издержек сервисных компаний в авиационной отрасли, которые оказывают услуги доступа к складам (пулам) запасных частей. Так, законопроектом устанавливается нулевая ставка НДС на операции по обмену неисправных запасных частей, компонентов и комплектующих изделий воздушного судна или авиационного двигателя на аналогичные исправные", — сообщили в пресс-службе.

В законопроекте также предлагается исключить из состава доходов и расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций, стоимость запчастей и компонентов воздушного судна или авиационного двигателя при осуществлении таких обменных операций.

В Минфине отметили, что принятие закона будет способствовать реализации целей государственной программы РФ "Развитие авиационной промышленности на 2012-2025 годы".

"Проект документа в настоящее время рассматривается на площадке правительства", — добавили в пресс-службе.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.