МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Совет Федерации в среду одобрил закон, согласно которому декларации о доходах и расходах депутатов и сенаторов будут публиковаться в обезличенном виде. Производителям маркируемых товаров расширили доступ к информации о них

Таким образом, при размещении в сети в документах будет содержаться только обобщенная статистика без персональной информации.

Как ранее пояснял член конституционного комитета палаты Александр Башкин, такая мера позволит защитить от "врагов" данные парламентариев, находящихся под санкциями.

Помимо этого, закон разрешает прекращать полномочия депутатов, которые в течение полугода пропускают заседания регионального законодательного органа без уважительных причин. Кроме того, муниципальные и региональные депутаты, исполняющие свои обязанности на временной основе, не должны будут предоставлять декларации.

Планируется, что изменения вступят в силу в марте текущего года.