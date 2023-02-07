АНКАРА, 7 фев — ПРАЙМ. Министерство казначейства и финансов Турции объявило, что налоговые обязательства в зоне сокрушительного землетрясения в Турции отложены до 31 июля 2023 года. Стоимость нефти растет после землетрясения в Турции и Сирии

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 4,5 тысячи, раненых – более 26 тысяч.

"Для наших налогоплательщиков в зоне землетрясения объявлено форс-мажорное положение до 31 июля 2023 года", — говорится в сообщении ведомства.