МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Бывают ситуации, в которых человеку могут отказать в получении налогового вычета — это превышение запрошенной суммы над уплаченными в течение года налогами и наличие налоговой задолженности перед государством, рассказал в эфире радио Sputnik профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации "ФинПотребСоюз" Игорь Костиков. Эксперт напомнил о возможности оплатить часть ремонта через налоговый вычет

Система налоговых вычетов позволяет россиянам возвращать часть средств, потраченных, например, на покупку недвижимости, обучение, лечение, занятия спортом или благотворительностью.

"Для получения налогового вычета нужно, чтобы человек заплатил подоходный налог в большем размере, чем тот возврат, на который он рассчитывает. Условно, если вы заплатили НДФЛ в размере 100 тысяч рублей за год, а просите вернуть 200 тысяч рублей, то вам откажут. Чтобы узнать сумму НДФЛ, проще всего запросить в бухгалтерии соответствующую справку, и исходя из этого вы увидите, на какой налоговый вычет вы можете рассчитывать", – сказал Костиков.

Эксперт предупредил также, что на вычет не могут рассчитывать люди, которые имеют какую-либо задолженность перед государством.

"Если у вас есть неуплаченные налоги, не НДФЛ, а, скажем, налог на недвижимость или транспортное средство, вам тоже откажут в вычете. Необходимо, чтобы у человека не было задолженности перед государством", – отметил Костиков.