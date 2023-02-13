Аналитики предрекли снижение налоговых платежей до 2,1 триллиона рублей в феврале
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды сократятся в феврале на 7,5% по сравнению с январским показателем и составят 2,122 триллиона рублей, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса экспертов.
Так, аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают выплат в объеме 1,881 триллиона рублей, банка "Зенит" — 2,230 триллиона, Промсвязьбанка — 2,255 триллиона.
Налоговый период начнется 15 февраля с уплаты страховых взносов: 633 миллиарда рублей — по оценке "БКС Мир инвестиций", 870 миллиардов — по оценке банка "Зенит" и 885 миллиардов — по оценке Промсвязьбанка.
Пик платежей по новым правилам придется на 28 февраля: по оценке "БКС Мир инвестиций", НДС, НДПИ и акцизы составят 253 миллиарда, 543 миллиарда и 203 миллиарда рублей соответственно. Банк "Зенит" оценил эти выплаты, соответственно, в 240 миллиардов, 630 миллиардов и 90 миллиардов рублей, Промсвязьбанк — в 245 миллиардов, 455 миллиардов и 200 миллиардов рублей.
Как правило, за два-три дня до даты платежа экспортеры могут начать активнее продавать валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю.
https://1prime.ru/nalogy/20230213/839790821.html