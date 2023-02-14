БРЮССЕЛЬ, 14 фев — ПРАЙМ. Евросоюз пересмотрит "черный список" стран по налоговым режимам осенью текущего года, заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции. Россия попала в "черный список" налоговых юрисдикций Евросоюза

"Список не сотрудничающих налоговых юрисдикций обновляется дважды в год. Следующий (пересмотр — ред.) будет осенью, предположительно в октябре", — отметил он.

Ранее во вторник Совет Евросоюза добавил Россию, а также Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова в перечень "по юрисдикциям, не сотрудничающим для налоговых целей".

Специальная группа евроинститута посчитала, что Россия не выполнила обязательство по устранению "вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний". Совет ЕС внес страну в "черный список".