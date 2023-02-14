В ЕК рассказали, когда Евросоюз пересмотрит "черный список" по налогам
Еврокомиссар Домбровскис: "черный список" стран по налоговым режимам пересмотрят осенью
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев — ПРАЙМ. Евросоюз пересмотрит "черный список" стран по налоговым режимам осенью текущего года, заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции.
"Список не сотрудничающих налоговых юрисдикций обновляется дважды в год. Следующий (пересмотр — ред.) будет осенью, предположительно в октябре", — отметил он.
Ранее во вторник Совет Евросоюза добавил Россию, а также Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова в перечень "по юрисдикциям, не сотрудничающим для налоговых целей".
Специальная группа евроинститута посчитала, что Россия не выполнила обязательство по устранению "вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний". Совет ЕС внес страну в "черный список".
https://1prime.ru/nalogy/20230214/839803710.html
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