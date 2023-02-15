Путин поручил разобраться с ошибочной налоговой задолженностью
Путин поручил "привести в порядок" ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что надо привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью.
"Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание", — сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.
https://1prime.ru/nalogy/20230215/839817825.html
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