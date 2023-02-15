МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что надо привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью. Правительство не планирует менять базовые параметры налоговой системы

"Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание", — сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.