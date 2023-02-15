Глава ФНС Егоров: ведомство готово с 2024 года отменить отчетность для малого бизнеса
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России будет технически готова применять систему автоматизированного упрощённого налогообложения для малого бизнеса по всей территории России с начала 2024 года, заявил глава службы Даниил Егоров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Егоров напомнил, что с июля прошлого года в России введена система автоматизированного упрощенного налогообложения, ею пользуются небольшие компании и индивидуальные предприниматели, у которых не больше 5 наемных работников и годовой оборот не превышает 60 миллионов рублей.
"В таком режиме предпринимателю не нужно заботиться об исчислении налогов – все происходит автоматически", – рассказал глава ФНС. При этом предпринимателям, по его словам, в большинстве случаев даже не нужно предоставлять в налоговые органы отчетность.
Сейчас автоматизированная система работает в качестве "пилота" в четырёх российских регионах: Москве, Московской и Калужской областях и республике Татарстан. ФНС и Минфин, по словам Егорова, проанализируют итоги этого "пилота" и будут готовы распространить его на всю территорию страны.
"Считаем это возможным технически с начала следующего года", – сообщил Егоров. Сейчас, по его словам, в системе участвуют около 8 тысяч предпринимателей с суммарным доходом более миллиарда рублей.
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