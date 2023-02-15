МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России будет технически готова применять систему автоматизированного упрощённого налогообложения для малого бизнеса по всей территории России с начала 2024 года, заявил глава службы Даниил Егоров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. ФНС исключила Швейцарию из списка стран с автоматическим обменом отчетами

Егоров напомнил, что с июля прошлого года в России введена система автоматизированного упрощенного налогообложения, ею пользуются небольшие компании и индивидуальные предприниматели, у которых не больше 5 наемных работников и годовой оборот не превышает 60 миллионов рублей.

"В таком режиме предпринимателю не нужно заботиться об исчислении налогов – все происходит автоматически", – рассказал глава ФНС. При этом предпринимателям, по его словам, в большинстве случаев даже не нужно предоставлять в налоговые органы отчетность.

Сейчас автоматизированная система работает в качестве "пилота" в четырёх российских регионах: Москве, Московской и Калужской областях и республике Татарстан. ФНС и Минфин, по словам Егорова, проанализируют итоги этого "пилота" и будут готовы распространить его на всю территорию страны.

"Считаем это возможным технически с начала следующего года", – сообщил Егоров. Сейчас, по его словам, в системе участвуют около 8 тысяч предпринимателей с суммарным доходом более миллиарда рублей.