МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Минфин направил Турции и ОАЭ предложения вступить в переговоры по налоговым соглашениям, с Оманом уже имеется конкретный текст документа, министерство ждет реакцию коллег, заявил журналистам замминистра Алексей Сазанов. Госдума денонсирует соглашения с Латвией по налогам

"Мы направили свои предложения вступить в переговоры. Либо конкретно уже есть, как в случае с Оманом, конкретный текст соглашения. Ждем реакции коллег. Сроки напрямую зависят от того, когда обе стороны придут к компромиссу. Пока мы ждем ответную реакцию", — сказал Сазанов, отвечая на вопрос, как продвигается ситуация с переговорами о налоговых соглашениях с Турцией, Оманом и ОАЭ.

В конце прошлого года Минфин сообщил, что готовится к переговорам по налоговым соглашениям с ОАЭ, Турцией и Малайзией, с Оманом все уже готово к подписанию.

Тогда Минфин объяснил, что целью пересмотра налоговых соглашений со странами и заключения новых является привлечение прямых инвестиций в российскую экономику за счет создания комфортных налоговых условий в РФ, конкурентных с другими юрисдикциями.