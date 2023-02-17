МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Включение России в черный список налоговых юрисдикций ЕС — это исключительно политическое решение, для бюджета и экономики это не повлечет никаких последствий, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Силуанов заявил, что доверие к доллару со стороны России потеряно

"Это исключительно политическое решение. С министерством финансов этот вопрос не обсуждался, каких-либо пояснений от нас не спрашивали, поэтому это очередной недружественный акт. Так к этому, собственно, и надо относиться. Какие последствия? Да нет, никаких последствий для бюджета, для экономики это не повлечет", — сказал он.

Во вторник Совет ЕС сообщил, что Евросоюз решил включить Россию в "черный список" как юрисдикцию, не сотрудничающую по налоговым вопросам. Россия включена в "черный список" после того, как специальная группа Совета ЕС, которая готовит обновления списка, проверила новое российское законодательство, принятое в 2022 году, на соответствие критериям надлежащего налогового управления. Группа "обнаружила, что Россия не выполнила свое обязательство по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний (МХК)".

Позднее Минфин РФ сообщил, что решение ЕС внести Россию в "черный список" налоговых юрисдикций было принято без консультации с Москвой, причины такого решения неясны. Тогда же министерства сообщило, что снимающий замечания ЕС закон был принят в РФ в феврале прошлого года, но с марта все контакты в налоговой сфере приостановлены на неопределенный срок.