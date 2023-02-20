МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Показатели за 2022 год представляются наиболее объективными в качестве критерия для отбора российских компаний со сверхдоходами, так как отражают деятельность предприятий в условиях внешнего давления, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Минфин обсуждает с бизнесом выплату в бюджет из сверхдоходов

В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.

На прошлой неделе министр финансов России Антон Силуанов заявил, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. Кроме того, сообщил министр, предполагается получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей.

"Показатели 2022 года представляются наиболее объективными, так как уже отражают деятельность в условиях санкций в постпандемийный период", — ответил адвокат, советник BGP Litigation Денис Савин на вопрос, какие показатели доходов можно взять за основу для критериев взноса для компаний.

В начале февраля опрошенные РИА Новости эксперты сообщили, что под критерии "сверхдоходности" могут попасть российские металлургические компании, а также ритейл. Тем не менее, как полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, это затронет и производителей минеральных удобрений. Правительство намерено ограничить дисконт на нефть Urals при расчете НДПИ

"В принципе, объективные основания для этого есть: такого роста цен на удобрения, доходившего за год до 70%, не было с 2007 года. А 2023 год начался как раз с коррекции цен на удобрения, так что, в принципе, прибыли, полученные в 2022 году ведущими производителями минудобрений, можно классифицировать как сверхприбыли. В первую очередь, скорее всего, добровольный взнос затронет "Фосагро" и "Акрон", — поясняет она.

Кроме того, по мнению эксперта, критерии "сверхдоходности" могут коснуться и угольщиков. "Мировые цены на уголь выросли в 2022 году на 70-80%", — поясняет Мильчакова, добавляя, что параметрам, скорее всего, могут соответствовать крупнейшие компании этой отрасли — "Мечел" и "Распадская".

"Однако в том, действительно ли компании получат сверхприбыли, есть сомнения, так как Евросоюз ввёл эмбарго на поставки российского угля, и экспортёрам срочно пришлось наращивать поставки на рынки Китая и Индии, что усложнило логистику и увеличило затраты", — добавляет она.

При этом Мильчакова отмечает, что вопрос о том, какие компании будут соответствовать критериям "сверхдоходности", остается открытым. Это же отмечает и Савин.

"Выплата сбора должна коснуться тех компаний, которые будут соответствовать критериям, которые должны быть определены и четко зафиксированы при внесении добровольного взноса в Налоговом кодексе… Данная мера может быть зафиксирована во второй части Налогового кодекса в виде отдельной главы", — заключает Савин.