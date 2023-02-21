МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила в понедельник поправки к Уголовному кодексу, направленные на смягчение наказания за налоговые преступления, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в правительстве. Минфин пояснил детали налогообложения при замещении облигаций

Как ожидается, кабинет министров должен утвердить документ уже в среду на ближайшем заседании, после чего законопроект будет внесен в Госдуму.

Законопроект, в частности, обязывает следователя вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо прекратить уже возбужденное в случае уплаты предпринимателем недоимки и соответствующих пеней.

Кроме того, с десяти до шести лет снижаются сроки давности привлечения к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК. Для этого авторы законопроекта предлагают снизить размер максимальной санкции по налоговым статьям: по статье 199–199.2 УК — с шести или семи до пяти лет лишения свободы, а по статье 199.4 — с четырех до трех лет. Таким образом, они переходят в категорию преступлений небольшой и средней тяжести, по которым срок давности ниже.

Такие послабления президент Владимир Путин пообещал бизнесу еще год назад, однако реализация его поручения затянулась из-за разногласий между ведомствами, отмечает издание.