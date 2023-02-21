Путин предложил распространить налоговую льготу на некоторые компании
Путин предложил налоговую льготу на покупку российского высокотехнологичного оборудования
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Налоговую льготу следует распространить на прибыль на компании, которые закупают отечественное оборудование, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, оглашая послание Федеральному собранию, что российский бизнес с 2023 года получит возможность снизить выплаты по налогу на прибыль при покупке передовых IT-решений и продукции с ИИ, созданные в России.
Такие расходы, подчеркнул он, учтут с повышенным коэффициентом в 1,5 раза выше фактических затрат.
"Предлагаю распространить такую льготу на покупку российского высокотехнологичного оборудования", — сказал Путин.
Российский лидер также обратился к правительству с просьбой внести предложения по перечню такого оборудования.
https://1prime.ru/nalogy/20230221/839872895.html
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