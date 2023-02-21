МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Налоговую льготу следует распространить на прибыль на компании, которые закупают отечественное оборудование, заявил президент России Владимир Путин. СМИ узнало о поправках, смягчающих наказание за налоговые преступления

Глава государства отметил, оглашая послание Федеральному собранию, что российский бизнес с 2023 года получит возможность снизить выплаты по налогу на прибыль при покупке передовых IT-решений и продукции с ИИ, созданные в России.

Такие расходы, подчеркнул он, учтут с повышенным коэффициентом в 1,5 раза выше фактических затрат.

"Предлагаю распространить такую льготу на покупку российского высокотехнологичного оборудования", — сказал Путин.

Российский лидер также обратился к правительству с просьбой внести предложения по перечню такого оборудования.