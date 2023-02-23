МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свой бизнес под российскую юрисдикцию, обнаружил корреспондент РИА Новости. Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию

Как следует из данных ЕГРЮЛ, компания "МАКО Холдинг" Александра Януковича еще 17 января подала заявление о внесении сведений в российский реестр юридических лиц. Заявление было принято межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Донецкой Народной Республике.

Теперь компания и ее структуры зарегистрирован в Донецке, на улице Артема. До перехода под российскую юрисдикцию группа компаний "МАКО" де-юре находилось под юрисдикцией киевских властей и базировалась в Краматорске, который находится под контролем украинских формирований.

"МАКО Холдинг" работал на рынке Украины с 2006 года и занимался строительством и управлением офисной и гостиничной недвижимостью, торговлей углем и промышленным оборудованием. Сейчас компания находится под санкциями ЕС и США.

В ноябре прошлого года Совет Федерации одобрил поправки в Гражданский кодекс, предполагающие перевод предпринимателей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российскую юрисдикцию.

Согласно документу, юрлица, зарегистрированные на территориях ДНР и ЛНР, должны привести учредительные документы в соответствие с законодательством РФ до 31 декабря 2023 года, а если они находятся в Запорожской и Херсонской областях, — до 30 июня 2024 года.