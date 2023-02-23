МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий "Газпром нефти" в течение шести лет на определенных условиях получать налоговый вычет по НДПИ, который впоследствии должен быть возвращен в федеральный бюджет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Совфед одобрил закон о возвратном вычете по НДПИ для "Газпром нефти"

Документ призван обеспечить финансирование строительства дополнительной товаропроводящей инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов с Бованенковского и Харасавэйского газонефтеконденсатных месторождений на полуострове Ямал.

Закон предусматривает предоставление налогового вычета по НДПИ в размере 1,111 миллиарда рублей в месяц в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры, необходимых для реализации проекта. При этом вся полученная сумма вычета, увеличенная на 9% годовых, должна быть возвращена в федеральный бюджет в период с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года.

Вычет будет предоставляться налогоплательщику, участвующему в проектах строительства транспортной инфраструктуры в рамках разработки залежей углеводородов на участке недр, расположенном полностью или частично западнее 68 градусов восточной долготы в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом начальные извлекаемые запасы горючего природного газа на таком участке на 1 января 2020 года должны составлять не менее 1500 миллиардов кубометров. Под эти критерии подпадает "Газпром нефть".

Однако закон вводит ограничения по применению этого налогового вычета. Он не будет применяться, если цена на российскую нефть марки Urals в налоговом периоде окажется ниже или равна цене отсечения (45,04 за баррель в 2023 году с последующей ежегодной индексацией на 2% с 2024 года), либо выше цены отсечения, увеличенной на 27,55 доллара за баррель.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2023 года, но не ранее чем через месяц со дня официального опубликования.

"Газпром нефть", РЖД, "Газпромтранс" и "Газпром инвест" в июне 2021 года договорились о сотрудничестве по транспортировке жидких углеводородов с Харасавэйского и Бованенковского месторождений. Компании намерены развить логистическую схему для перевозки стабильного газового конденсата и сжиженных углеводородных газов от дороги Обская — Бованенково — Карская (ее длина превышает 500 километров) до порта Усть-Луга в Ленинградской области. Начать перевозки планируется в 2025 году.

"Газпром нефть" реализует проекты по разработке неоком-юрских залежей Бованенковского и Харасавэйского месторождений, а также ачимовских пластов Уренгойского месторождения в ЯНАО. Эти три проекта реализуются на основании долгосрочных рисковых операторских договоров с владельцами лицензий, "дочками" "Газпрома" — "Газпром добыча Надым" и "Газпром добыча Уренгой".