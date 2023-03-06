МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается продлить на 2023 год освобождение от уплаты налогов с процентов по вкладам в банках, которые находятся в России, текст законопроекта размещен в телеграм-канале замруководителя фракции в ГД Ярослава Нилова. "Почта банк" спрогнозировал обратный переток средств со счетов во вклады

Проект направлен в правительство.

"Законопроектом предлагается продлить освобождение от необходимости уплаты налогов с доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации, на 2023 год", — сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.

Согласно пояснительной записке, с 1 апреля 2020 года был установлен 13% налог на проценты по вкладам. При этом до 2023 года предусматривалось освобождение граждан от уплаты такого налога.